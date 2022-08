Bis de Harry Kane dá vitória ao Tottenham no terreno do Nottingham Forest

JN/Agências Hoje às 19:40 Facebook

O Tottenham, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, venceu, este domingo, no terreno do Nottingham Forest por 2-0, com um 'bis' de Harry Kane, em jogo da quarta jornada da Liga inglesa.

No City Ground, em Nottingham, Kane marcou aos cinco e aos 81 minutos, e ainda falhou uma grande penalidade aos 56, garantindo o terceiro triunfo do Tottenham na Premier League, competição onde segue no grupo de segundos classificados, juntamente com Manchester City e Brighton, com 10 pontos.

A prova é liderada pelo Arsenal, que no sábado venceu o Fulham, de Marco Silva, por 2-1 e soma 12 pontos, numa jornada que fica marcada pela vitória histórica por 9-0 do Liverpool sobre o Bournemouth que igualou Manchester United e Leicester nas maiores goleadas da prova.

Ao início da tarde, o Wolverhampton, com sete portugueses na equipa titular, empatou 1-1 com o Newcastle, e continua sem vencer na Liga inglesa.

O capitão Ruben Neves, assistido por Gonçalo Guedes, marcou, aos 31 minutos, o primeiro golo dos 'Wolves' em casa na presente edição da Liga, mas, aos 90 minutos, Saint-Maximin estragou a festa da equipa da casa com um remate indefensável para José Sá, empatando a partida.

Após quatro jornadas, o Wolverhampton continua sem vencer, somando dois empates e duas derrotas, e o Newcastle segue sem derrotas, com um triunfo e três empates.

O West Ham, que somava três derrotas, conseguiu o primeiro triunfo na prova, vencendo por 1-0 no terreno do Aston Villa, com um golo de Pablo Fornals, aos 74 minutos.