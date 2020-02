Bis de Lewandowski tira Bayern Munique de apuros

JN/Agências Ontem às 23:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O Bayern de Munique sofreu esta sexta-feira na receção ao Paderborn, mas acabou por vencer, por 3-2, o último classificado, consolidando a liderança da Bundesliga, na abertura da 23.ª jornada.

Serge Gnabry colocou os heptacampeões germânicos em vantagem, aos 25 minutos, mas Dennis Srbeny aproveitou uma má saída de Manuel Neuer da baliza e empatou o encontro em cima do intervalo, aos 44m.

O Bayern voltou à vantagem aos 70 minutos, por intermédio do inevitável Robert Lewandowski, antes de Sven Michel, aos 75m, repor a igualdade, que seria desfeita perto do final, através do internacional polaco, que anotou o bis e consumou o triunfo dos bávaros, aos 88.

A formação comandada por Hans-Dieter Flick, que na terça-feira visita o Chelsea, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, mantém-se no topo da classificação, com 49 pontos, mais quatro do que o Leipzig, que no sábado joga no reduto do Schalke 04.