Bis de Marco Cruz confirma Sporting na fase a eliminar da Youth League

Vitória em Londres, por 2-1, garante a continuidade do Sporting na Youth League da UEFA. Na última jornada, os leões discutem o primeiro lugar do Grupo D, que vale o acesso direto aos oitavos de final, com o Eintracht Frankfurt.

O que nasce torto, por vezes, lá se endireita. O Sporting sofreu um golo aos 45 segundos do jogo com o Tottenham, mas conseguiu virar o resultado com um bis de Marco Cruz.

Ainda não estava completo o primeiro minuto do encontro quando o Tottenham se adiantou no marcador, com um golo de Lankshear.

Apesar do arranque em falso, o Sporting impôs a sua qualidade e operou a reviravolta com dois golos de Marco Cruz, ambos através de remates colocados à entrada da área londrina, um em cada parte.

O triunfo garante a continuidade na Youth League da UEFA aos leões, que entram para a última jornada do Grupo D em igualdade pontual com o Eintracht Frankfurt, que venceu o Marselha por 2-0.

As duas equipas defrontam-se na última jornada do grupo, em Alcochete, para decidirem quem fica com o primeiro lugar e, dessa forma, avançar diretamente para os oitavos de final. O segundo classificado, recorde-se, terá de discutir um play-off de acesso àquela fase da competição.