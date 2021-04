Bis de Nycole dá vitória ao Benfica sobre Sporting de Braga na Liga feminina

JN/Agências Hoje às 20:40 Facebook

O Benfica venceu (2-1), este domingo, o Sporting de Braga na 10.ª jornada da fase de apuramento do campeão de futebol feminino, num jogo em que o bis de Nycole proporcionou a reviravolta no marcador às lisboetas.

As bracarenses marcaram primeiro, por Andreia Norton, de grande penalidade, aos 59 minutos, mas o Benfica empatou pouco depois, aos 64, também de penálti, por Nycole, jogadora brasileira que consumaria a reviravolta, aos 71 minutos.

Foi um triunfo difícil, mas justo, de uma equipa benfiquista que mostrou superioridade técnica e, sobretudo, física, e que beneficiou ainda de ter jogado os últimos minutos com mais uma unidade, devido à expulsão da 'arsenalista' Myra Delgadillo.

Com este resultado, as encarnadas continuam a perseguição ao líder Sporting, colocando-se a um ponto das 'leoas', enquanto o Sporting de Braga vê cada mais longe os primeiros lugares e continua na quarta posição.

O treinador do Sporting de Braga, Miguel Santos, viu-se forçado a mexer na equipa muito cedo, por causa da lesão da avançada norte-americana Hannah Keane (oito minutos), mas a primeira grande ocasião de golo até pertenceu à equipa da casa: Myra Melgadillo aproveitou um erro de Carole Costa na primeira fase de construção e assistiu Ana Teles, mas a jogadora recém-entrada falhou o golo das bracarenses (10).

Com o jogo muito disputado a meio-campo, poucas foram as situações de perigo, mas o Benfica dispôs de mais, por Pauleta, de livre direto (31) e Cloé Lacasse, num remate cruzado (38).

O Benfica surgiu novamente mais acutilante após o intervalo e, num curto espaço de tempo, Lu Pinheiro foi preponderante a segurar os remates de Andreia Faria (47 e 50 minutos).

Seria, contudo, o Sporting de Braga a adiantar-se, depois do derrube de Beatriz Cameirão a Jermaine. Na conversão da respetiva grande penalidade, Andreia Norton fez o primeiro golo, aos 59 minutos.

Apenas cinco minutos depois, surgiu o segundo penálti do jogo, agora favorável às encarnadas, punindo falta de Rayanne sobre Beatriz Cameirão: Nicole bateu de pé esquerdo, sem defesa para Lu Pinheiro, aos 64 minutos.

Cloé Lacasse, no mesmo minuto, esteve perto de virar o resultado, mas Lu Pinheiro mostrou atenção, mas o segundo golo do Benfica chegaria mesmo, com Nycole a aproveitar uma defesa incompleta da guarda-redes minhota a remate da recém-entrada Christy Ucheibe.

Andreia Norton foi a mais inconformada das minhotas e, aos 79 minutos, obrigou Letícia a defesa difícil, mas a expulsão da avançada Myra Delgadillo, por agressão a Sílvia Rebelo, não permitiu outra reação às bracarenses na ponta final.

Ficha de jogo:

Jogo no Estádio 1.º de Maio, em Braga

Sporting de Braga - Benfica, 1-2

Ao intervalo: 0-0

Marcadores:

1-0, Andreia Norton, 59 minutos (grande penalidade); 1-1, Nycole, 64 (grande penalidade); 1-2, Nycole, 71

Sporting de Braga: Lu Pinheiro, Rayanne (Sofia Silva, 79), Nágela, Diana Gomes, Ágata Filipa, Jermaine (Laura Luís, 90+2), Dolores Silva, Regina (Cindy Konig, 89), Andreia Norton, Hannah Keane (Ana Teles, 08, Érica da Costa, 89) e Myra Delgadillo

(Suplentes: Maike, Sofia Silva, Inês Maia, Ana Teles, Cindy Konig, Laura Luís e Érica da Costa)

Treinador: Miguel Santos

Benfica: Letícia, Catarina Amado, Sílvia Rebelo, Carole Costa, Lúcia Alves (Matilde Fidalgo, 90+4), Pauleta (Chrsty Ucheibe, 70), Beatriz Cameirão, Andreia Faria, Nycole (Marta Cintra, 90+2), Cloé Lacasse e Kika Nazareth

(Suplentes: Carolina Vilão, Matilde Fidalgo, Marta Cintra, Deise Timas, Jolina, Christy Ucheibe e Mariana Alves)

Treinador: Filipa Patão

Árbitro: Filipa Cunha (Viana do Castelo)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Regina (30), Beatriz Cameirão (57), Sílvia Rebelo (82), Christy Ucheibe (90+6). Cartão vermelho direto para Myra Delgadillo (82)