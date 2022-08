Bis de Pedro Gonçalves na vitória do Sporting sobre o Rio Ave

O Sporting venceu (3-0), este sábado, o Rio Ave em jogo a contar para a segunda jornada da Liga. Pedro Gonçalves, com dois golos, esteve em destaque. Matheus Nunes também marcou.

Sem Paulinho - Ruben Amorim lançou Marcus Edwards - os leões inauguraram o marcador aos 37 minutos, com Pedro Gonçalves a aproveitar da melhor forma um grande passe do inglês.

Já na segunda parte, Matheus Nunes, com um grande remate sem hipótese de defesa para Jhonatan, ampliou a vantagem, com Pedro Gonçalves a bisar pouco depois, após uma boa combinação com Trincão.

Veja os golos e os casos: