Dois golos de Pizzi e um de Seferovic valeram ao Benfica a vitória num jogo de treino contra o Estrela da Amadora (3-1). Fabrício Simões fez o outro tento da partida

O encontro decorreu esta sexta-feira, no Seixal, à porta fechada.

As equipas estão a ter prestações bem diferentes nos respetivos campeonatos. As águias estão no terceiro lugar da Liga, a um ponto do líder F. C. Porto, enquanto o Estrela da Amadora segue na sétima posição da Liga 2, com 16 pontos.