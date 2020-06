JN Ontem às 23:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tondela venceu esta noite de quinta-feira, o Aves, por 2-0, em jogo da 26.ª jornada da Liga, disputado no Estádio João Cardoso, na cidade beirã, com dois golos de Ronan David.

O avançado brasileiro abriu cedo o marcador. Aos 11 minutos, o jogador foi assistido na área por João Pedro, driblou dois defesas e o guarda-redes e atirou para o fundo das redes.

O golo da tranquilidade surgiu já no segundo tempo. Desta vez, após um canto, Richard Rodrigues centrou para a área e Ronan, de cabeça, desviou certeiro.

Com esta vitória o Tondela manteve a 14.ª posição, com 29 pontos, e deslocou de Marítimo e Paços de Ferreira. Já o Aves, continua na última posição, com apenas 13 pontos.

Veja o resumo do encontro: