O F. C. Porto apurou-se, este domingo, para a fase final da Taça da Liga, ao vencer em Chaves o Desportivo local por 4-2, encontro em que Soares fez cedo os dois primeiros golos.

Os azuis e brancos, que apenas precisavam de um empate para vencer o grupo D, controlaram o desafio e arrancaram cedo para o triunfo, graças a um bis de Soares, aos oito e 16 minutos. Marega, aos 26, e Luís Diaz, aos 80, também fizeram golo.

Numa reta final de jogo com golos, mas sem direito a tempo de compensação pelo árbitro Carlos Xistra, a equipa flaviense reduziu duas vezes o marcador, primeiro por Platiny, 78 minutos, e depois por André Luís, que estabeleceu o resultado final em 4-2, aos 84.

O avançado brasileiro dos visitantes, Soares, marcou nos cinco jogos que realizou frente ao emblema de Chaves, num total de nove golos, superando o antigo avançado Mário Jardel, que somava oito golos ao serviço do F. C. Porto contra os falavienses.

Os transmontanos, que após três anos no principal escalão estão de regresso à LigaPro, estrearam o novo treinador, César Peixoto, tiveram a melhor casa da temporada e estrearam uma nova música de apoio, criada pelo músico popular José Malhoa, mas não conseguiram atingir a primeira presença na fase final.

Ainda cedo no encontro, aos oito minutos, os portistas encontraram o caminho do golo, após boa combinação pela direita entre Saravia, a fazer apenas o quarto jogo oficial esta época, e Corona, com o mexicano a servir Soares, que, ao segundo poste, ganhou a Viegas e finalizou.

Sem precisar de acelerar muito e impondo o seu domínio, o F. C. Porto fez pouco depois uma jogada muito semelhante à do primeiro golo, agora com Nakajima a ganhar espaço na direita mas a servir Soares, que novamente sobre Viegas cabeceou para o segundo golo.

Só após o 2-0 a equipa da casa conseguiu reagir, mas sem efeitos práticos, com Niltinho, por duas vezes, a destacar-se, primeiro combinando com Wagner e disparando por cima, e depois a servir André Luís, mas este também a disparar para fora.

O avançado Soares voltou a estar em destaque quando sofreu uma grande penalidade de Jefferson, aos 25 minutos, com os flavienses a reclamarem pela demora do árbitro Carlos Xistra em assinalar o castigo máximo. Na conversão, Marega ainda permitiu a defesa de Igor, mas na recarga cabeceou para o golo.

Após assumir o Desportivo de Chaves na quinta-feira, César Peixoto manifestou na antevisão a vontade da equipa praticar um futebol mais apoiado na posse de bola, o que se verificou, mas o perigo surgiu apenas aos 42 minutos, quando Hugo Basto viu Diogo Costa negar o golo com uma boa intervenção no seguimento de um livre.

César Peixoto, que enquanto jogador representou o F. C. Porto, refrescou o ataque com Platiny e Batxi e a dupla funcionou, aos 78 minutos, quando Batxi descobriu o brasileiro na área, que finalizou com um toque por cima de Diogo Costa.

O golo de honra da equipa da casa despertou o apetite por golos. Primeiro para os dragões, que, no minuto seguinte, viu a dupla lançada na segunda parte funcionar também, com Fábio Silva a trabalhar bem e a servir Luís Diaz para o golo. Depois, aos 84 minutos, Marcano falhou na defesa e André Luís finalizou isolado e estabeleceu o resultado final.

