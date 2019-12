Bis de Soares desenha vitória folgada do F. C. Porto sobre o Tondela

Ontem às 23:27 Facebook

O F. C. Porto venceu, esta segunda-feira, o Tondela, por 3-0, em partida da 14.ª jornada da Liga, em que um bis de Soares encaminhou um triunfo incontestável.

O avançado brasileiro dos 'dragões' começou a desenhar a vitória da equipa ao marcar aos 10 e 32 minutos, tendo o compatriota Otávio dado corpo à superioridade da equipa, já na segunda parte, fazendo o terceiro golo aos 51.

Com este triunfo, o F. C. Porto, segundo classificado, volta a encurtar para quatro ponto a desvantagem para o líder Benfica, que segue com 39, enquanto o Tondela desce para o 10.º lugar, com 18.

Os comandados de Sérgio Conceição, que em relação à última partida, frente ao Feyenoord, para a Liga Europa, não fez alinhar o capitão Danilo, promovendo a entrada de Nakajima para o 'onze', começaram cedo a encaminhar o triunfo.

Logo aos 10 minutos, na primeira oportunidade de golo do encontro, Soares inaugurou o marcador, surgindo sem marcação na área contrária, para desviar de cabeça um cruzamento de Corona.

O madrugador revés tolheu a capacidade de reação do Tondela, que nesta primeira fase do encontro, praticamente não conseguiu sair da sua intermediária, permitindo que o F. C. Porto, mesmo sem acelerar, fosse controlando a contenda.

Nesta toada, e mesmo sem terem de acelerar o jogo, acabou por não surpreender o segundo golo dos donos do terreno, aos 32 minutos, novamente com Soares em destaque.

O avançado brasileiro foi, mais uma vez, esquecido pela marcação do Tondela, conseguindo surgir ao segundo poste para 'bisar', também de cabeça, aproveitando um desvio inicial de Marega a um canto apontado por Alex Telles.

Só com a desvantagem mais vincada é que o Tondela despertou para o desafio, criando o seu primeiro lance de perigo, já aos 34, num contra-ataque, em que João Pedro tentou o remate de ângulo difícil, quando tinha o companheiro Jonathan Toro com a baliza à mercê.

O lance ainda fez espevitar os beirões para o que restava da etapa inicial, mas, ainda assim, sem serem uma real ameaça para a vantagem de dois golos com que os 'dragões' recolheram ao intervalo.

Após o tempo de descanso, e com Marega a ser rendido por Manafá no onze portista, o regresso da equipa ao jogo voltou a ser demolidor, chegando ao terceiro golo, por intermédio de Otávio.

Numa bela jogada de envolvência, o médio brasileiro combinou com Nakajima e Corona para surgir isolado frente ao guarda-redes do Tondela e atirar, para o 3-0, aos 51 minutos.

Este terceiro golo foi um golpe demasiado duro para as aspirações de recuperação dos beirões, que ao tentarem minimizar os 'estragos' mostravam precipitação nas tentativas de saída para o contra-ataque.

Assim foi quando, aos 60, o guarda-redes Cláudio Ramos, numa má reposição, deixou que a bola sobrasse para Nakajima, que viu o seu remate ser defendido pela redenção do guardião tondelense.

Perante um adversário inofensivo, os 'dragões' não quiseram entrar em 'modo de gestão' e foram tentando dar contornos de goleada ao triunfo, ficando perto disso num livre de Alex Telles, às malhas laterais, e num remate do recém-entrado Fábio Silva, a que Cláudio Ramos se opôs.