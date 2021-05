Bis de Yusupha liberta pantera da jaula da despromoção

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 00:10 Facebook

Gambiano saltou do banco e foi decisivo. Houve fogo de artifício na festa dos axadrezados.

Sangue, suor e muitas lágrimas. Foi na raça, a fazer jus a uma imagem que tão bem caracteriza a pantera, que o Boavista fez xeque-mate à permanência na Liga, ao vencer o Gil Vicente (1-2) num embate em que deu a cambalhota ao marcador com um bis do "salvador" Yusupha.

Até às tais lágrimas - de felicidade - estiveram pela frente 90 minutos (e uns pózinhos) de muito sofrimento. Samuel Lino, de penálti, colocou os axadrezados em alerta, mas aquilo que se revelava contrariedade, acabou por se transfigurar em salvação. Angel Gomes saiu lesionado ainda na primeira parte, deu o lugar a Yusupha, e a partir daí foi emoção em estado puro.

O gambiano entrou com fome de golo, tirou o açaime à pantera e rugiu com um bis. Fora do estádio, os adeptos fizeram a festa. Houve fogo de artifício e faltou distanciamento social.