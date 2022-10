"Bispo" diverte-se a professar o benfiquismo

Um prémio no Carnaval mudou a vida de um adepto das águias na Trofa. No Dragão, aposta no triunfo por 2-1.

Miguel Costa é talhante e passa os dias a encher chouriços, na verdadeira aceção da palavra. Mas é na bancada, a torcer pelo Benfica e vestido como um bispo que se sente especial.

Ao JN, conta que tudo começou há 10 anos, quando, no Carnaval e desafiado por um amigo portista, vestiu-se de forma inusitada, para participar num concurso, tendo percorrido os cafés da Trofa, para ser avaliado. Tirou o primeiro prémio e pensou livrar-se das vestes, mas decidiu começar a ir ver o clube do coração assim vestido. "Fui uma vez e os benfiquistas gostaram. Pediram-me para tirar fotos... A brincadeira pegou", realça.