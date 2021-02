Bizarro substitui Capucho no comando do Sp. Covilhã

JN/Agências Hoje às 16:40 Facebook

Bizarro é o sucessor de Capucho no comando técnico do Sporting da Covilhã, avançou o clube da Liga 2.

José Bizarro, de 51 anos, era treinador do Lusitano de Évora, do Campeonato de Portugal, emblema onde esta temporada somou sete vitórias, sete derrotas e um empate em 15 jogos.

O antigo guarda-redes, campeão do mundo sub-20 em Riade, conta com passagens pelo Sertanense, Coimbrões, Leiria, Mafra, Caniçal, Fiães, Anadia e Amares.

Esta é a primeira experiência de Bizarro à frente de uma equipa dos campeonatos profissionais de futebol.

Nuno Capucho, que em setembro tinha substituído Daúto Faquirá no banco dos leões da serra, chegou na terça-feira a acordo com a direção serrana para a saída do clube, depois de ter criticado o empenho dos jogadores após a derrota de segunda-feira frente ao Cova da Piedade, pela margem mínima.