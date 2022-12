Blaise Matuidi diz adeus aos relvados

Daniela Silva Hoje às 17:45 Facebook

O campeão do mundo, em 2018, pela seleção francesa anunciou, esta sexta-feira, que vai colocar um ponto final na carreira.

O médio francês, de 35 anos, deu os primeiros passos no Créteil Lusitanos e passou por clubes como o Saint-Étienne, Paris Saint-Germain e Juventus. O último clube que representou foi o Inter Miami, da MLS.

Ao longo da carreira, Blaise Matuidi venceu 21 troféus, incluindo cinco campeonatos franceses, pelo Paris Saint-Germain, e três italianos, pela Juventus. Entre os palmarés destaca-se a conquista do Campeonato do Mundo de 2018, pela França, disputado na Rússia.

Na mensagem de despedida, Matuidi agradeceu a quem o acompanhou ao longo da carreira futebolista.

"Obrigado às pessoas que me permitiram fazer parte dessa jornada incrível. Obrigado aos meus companheiros de equipa que se tornaram meus amigos, meus irmãos. Obrigado treinadores, dirigentes, jogadores, voluntários. Obrigado à minha família que sempre me apoiou. Finalmente, obrigado a vocês, que sempre me deram força e alma extra para ir mais alto.