Blessing Lumueno é o novo treinador dos sub-19 do Braga

Blessing Lumueno vai assumir o comando técnico da equipa de sub-19 do Braga, substituindo Moisés Moura, anunciou esta quinta-feira o clube arsenalista.

O treinador angolano, de 34 anos, que na temporada agora finda conduziu os sub-19 do Estoril ao quinto lugar da fase de apuramento de campeão no Nacional da categoria, esteve quatro anos nos canarinhos, tendo começado por orientar a equipa de sub-17.

Blessing Lumueno faz-se acompanhar nesta nova experiência na carreira, que já leva 10 anos, por André Ferreira, que o tem acompanhado desde há alguns anos.

O técnico mostrou-se satisfeito por abraçar este novo desafio nos arsenalistas. "Estou verdadeiramente apaixonado por tudo o que vi. O Braga é um grande clube e chegar a este patamar é sempre um passo único na vida de um treinador. Eu e o André trabalhamos em conjunto há mais de 10 anos e chegar a este patamar dá-nos, obviamente, um enorme sentido de responsabilidade. Mas sabemos que este convite surgiu, porque o clube acredita em nós", realçou o técnico, em declarações ao site do clube.

Blessing Lumueno deixou também indicações sobre o que se pode esperar da equipa de juniores na nova temporada. "A minha ideia de jogo é a de uma equipa virada para a baliza do adversário. Estar demasiado próximo da nossa baliza incomoda-nos, por isso vamos tentar defender o mais longe possível da nossa baliza. Vamos procurar ter a bola o máximo de tempo possível no último terço do campo. Ter a posse de bola, por si só, não chega. Temos de ser verticais, procurar o golo constantemente. Para isso, é necessário ter uma boa dinâmica entres as linhas de passe em apoio e as linhas de passe em profundidade", finalizou.