Bloco de Esquerda requer audição ao secretário de Estado sobre a Federação de Judo

Em causa as denúncias realizadas por Telma Monteiro sobre o afastamento da selecionadora Ana Hormigo e da ausência de fundos do projeto olímpico.

O Bloco de Esquerda deu entrada com um requerimento para uma audição ao secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Correia, sobre a situação atual da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), na sequência de declarações da deputada Joana Mortágua, realizadas na segunda-feira.

Além do secretário de Estado, o Bloco pede ainda a presença dos atletas envolvidos e do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).

Para justificar este requerimento, o partido coordenado por Catarina Martins aponta a carta aberta de alguns atletas publicada em agosto, que referia o "clima insustentável tóxico" junto da FPJ e que segunda-feira ganhou novos contornos depois da judoca olímpica Telma Monteiro ter denunciado o afastamento da selecionadora Ana Hormigo um dia antes do embarque para uma competição de apuramento olímpico.

Além disso, a judoca denunciou também a ausência de fundos do projeto olímpico e as pressões exercidas para que os atletas que assinaram a referida carta aberta se retratem, sob ameaça de processo jurídico, acrescentando-se ainda o facto de Telma Monteiro ter sido obrigada a pagar as despesas associadas a uma lesão no joelho.