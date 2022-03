Boa Alma já prepara o presente e futuro

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:35 Facebook

Novo diretor desportivo iniciou funções nos minhotos.

Diogo Boa Alma, eleito pelo presidente António Miguel Cardoso para o cargo de diretor desportivo, iniciou oficialmente, esta quarta-feira, funções no emblema minhoto. De regresso ao ofício, após passagem pelo Santa Clara, tendo ajudado o emblema açoriano a alcançar alguns feitos desportivos e económicos, Diogo Boa Alma, de 39 anos, licenciado em Direito e Pós-graduado em Direito Desportivo, já está no terreno a planificar algumas situações do presente e a planear a próxima época desportiva.

Entretanto, a formação também terá mexidas. O atual coordenador, Carlos Campos, também não entra nos planos do clube para a próxima temporada.