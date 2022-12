Boa exibição do F. C. Porto frente ao PSG não chegou para evitar a derrota

Rui Almeida Santos Ontem às 21:50, atualizado hoje às 03:21 Facebook

Tal como havia feito em Paris, onde perdeu por apenas dois golos de diferença, o F. C. Porto voltou a criar muitas dificuldades ao PSG, agora no Dragão Arena, mas tornou a sair derrotado, por 35-33, em jogo do Grupo A da Liga dos Campeões.

Vindo do primeiro ponto somado no Grupo A, logo perante o campeão do Mundo, Magdeburg (31-31), o F. C. Porto entrou determinado a confirmar o bom momento de forma que vive por estes dias.

Frente ao PSG, líder do grupo e uma das equipas mais fortes da Europa, os dragões cedo abriram uma vantagem de cinco golos (8-3), ancorados na inspiração de Mitrevski, na baliza, e Iturriza, que abriu o jogo com três golos apontados.

Preocupado com o rumo que a partida tomava, o treinador dos parisienses, Raúl González, parou o jogo aos 10 minutos e a equipa francesa levou bem a sério o toque, conseguindo anular a desvantagem em 11 minutos (11-11), por entre perdas de bola no ataque e finalizações infelizes dos dragões.

O F. C. Porto, porém, não entrou em desespero. Não só foi capaz de manter o resultado equilibrado, como até atingiu o intervalo na frente do marcador (17-16).

No segundo tempo, o PSG construiu, pela primeira vez em todo o encontro, vantagens superiores a um golo, chegando aos cinco de avanço ao minuto 45, numa fase em que os portistas já arriscavam atacar sem guarda-redes na sua baliza.

Corajoso, o F. C. Porto encurtou, aos poucos, a margem no marcador e foi mantendo o jogo em aberto, mas não conseguiu evitar a derrota, por 35-33.

Nikola Mitrevski, com 9 defesas, esteve à altura do guarda-redes adversário, o internacional dinamarquês Jannick Green, que chegou aos 10 remates parados. No ataque, Victor Iturriza foi o destaque nos dragões, com 8 golos, apenas superado por Kamil Syprzak, do PSG, com 9.

Com nove jogos disputados, o F. C. Porto segue na última posição do Grupo A da Liga dos Campeões, com um ponto somado. Na liderança continua o PSG, com 16 pontos. Na próxima jornada, a equipa portuguesa viaja à Dinamarca, a 14 de dezembro (19.45 horas), para defrontar o GOG.