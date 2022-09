Boa onda chama mais 40 mil adeptos à "pedreira"

Jogos com Vizela, V. Guimarães, Marítimo e Sporting quase triplicam público no Municipal.

A boa campanha da equipa arsenalista na nova temporada está a despertar o entusiasmo da massa associativa, ao ponto de a "pedreira" ter tido mais 40 mil adeptos nas bancadas, nos primeiros quatro jogos em casa, em comparação com os números registados na Liga de 2021/22, frente aos mesmos opositores.

Todos os jogos em casa do Sporting de Braga para o campeonato tiveram maiores assistências. A receção ao Sporting, na primeira jornada, registou um aumento superior a dez mil adeptos (de 7 009 para 17 714) e a tendência de subida continuou, aquando da visita do Marítimo à "pedreira", na terceira jornada, com 12 358 espectadores, bem acima dos 5008 de 2021/22.