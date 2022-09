Boas indicações do Sporting frente ao Vilafranquense

Ontem às 23:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Com o objetivo de preparar a próxima jornada do campeonato, frente ao Gil Vicente, em Alvalade, os leões realizaram, ontem, em Alcochete, um jogo treino com o Vilafranquense, da Liga 2, que venceram por 1-0

Um golo de Pedro Gonçalves na segunda parte, concretizado de grande penalidade, decidiu o resultado para o Sporting, que arrancou com um onze muito diferente do habitual.

Sem vários internacionais como Morita (Japão), Fatawu (Gana), Alexandropoulos (Grécia), Ugarte (Uruguai), Essugo, Mateus Fernandes e Rodrigo Ribeiro (seleção sub 21), o treinador Ruben Amorim fez alinhar a seguinte equipa: Franco Israel; Porro, Gonçalo Inácio, Matheus Reis e Pedro Esagaio; Nuno Santos, Rochinha e Pedro Gonçalves; Edwards, Arthur e Paulinho. Na partida, André Paulo, Trincão e Marsà também foram utilizados.

PUB

Pedro Gonçalves atravessa um bom período no Sporting, mas parece ter as ambições comprometidas relativamente a uma presença no Mundial do Catar. De fora da convocatória de Fernando Santos para os jogos com a República Checa e com a Espanha, será difícil ser um dos escolhidos para a fase final do torneio.

Noutro plano, o médio Morita foi crucial na vitória (2-0) sobre o Japão, no particular frente aos Estados Unidos. No primeiro golo, pertenceu-lhe a assistência para a conclusão de Kamada, avançado que mereceu o interesse do Benfica nos últimos dias de mercado.

Por seu lado, Alexandropoulos disse estar radiante no Sporting. "É a minha primeira aventura no estrangeiro, sinto-me orgulhoso. Estreei-me na Champions e estou muito feliz", salientou, ao Sport 24.