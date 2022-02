Boavista - Benfica: Garras afiadas da pantera deixam águia presa ao chão

Equipa de Nélson Veríssimo esteve a vencer por 2-0 no Bessa, mas permitiu a recuperação dos axadrezados, que chegaram a ameaçar a reviravolta, e acabou assobiada pelos adeptos no final.

O que parecia ser uma noite tranquila para o Benfica transformou-se numa recuperação épica do Boavista, que nunca desistiu perante as adversidades e conseguiu um empate com claro sabor a triunfo. Do outro lado da barricada, claro, o reverso da medalha, com os adeptos a despedirem-se com um enorme coro de assobios das águias, que podem voltar a ficar a seis pontos do segundo lugar do campeonato.