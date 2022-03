Boavista - F. C. Porto: classe de Fábio Vieira decide dérbi de emoções

Nuno A. Amaral Hoje às 00:11 Facebook

Golo do internacional português sub-21 vale aos dragões vitória preciosa no Bessa. Evanilson falha penálti e panteras podiam ter empatado na reta final.

O F. C. Porto deu mais um passo em frente na luta pelo título, num jogo em que não devia ter sofrido tanto para somar os três pontos que mantêm em seis o avanço sobre o Sporting. A equipa de Sérgio Conceição fez uma exibição de alta concentração e domínio sobre o adversário na esmagadora maioria do tempo, mas não conseguiu dilatar o marcador e permitiu que o Boavista acreditasse no empate. E a verdade é que, nos minutos finais, as panteras não estiveram nada longe do 1-1.

A partida foi decidida por um golo de Fábio Vieira, que até estava para não ser titular, saltando para o onze depois de Taremi ter sido dado como indisponível, antes do aquecimento. O jovem portista aproveitou a oportunidade para brilhar e, para além do golo que garantiu o triunfo azul e branco, aos 32 minutos, ainda sofreu um penálti na segunda parte, que Evanilson desperdiçou. Nesse lance, o F. C. Porto podia ter evitado o sofrimento por que viria a passar mais tarde, mas o brasileiro permitiu a defesa de Bracali. Pouco depois, o ponta de lança mostrou que não estava, de facto, em noite de acerto, disparando ao poste quando se encontrava em ótima posição para faturar.