Boavista - F. C. Porto: Entrada azul para o golo em dérbi de sentido único

F. C. Porto chega à longa paragem do campeonato com uma vitória clara sobre o rival da Invicta. Boavista entrou tarde ao jogo. Galeno bisou no fim.

Foi um dérbi desequilibrado, que o F. C. Porto controlou desde o princípio e venceu sem discussão. O golo de Marcano, já com o intervalo à vista, desatou o nó que o Boavista procurou dar no jogo e os dragões partiram para uma vitória tranquila, facilitada na segunda parte após a expulsão do axadrezado Reggie Cannon. A equipa portista chega em alta à inusitada paragem que o campeonato vai atravessar por força do Mundial e, pelo menos no que diz respeito à Liga, Sérgio Conceição não vai passar um mês e meio com azia.

Longe do banco, devido ao castigo imposto pelo vermelho que viu em Mafra, o técnico portista pôde assistir do alto a uma exibição assertiva da equipa azul e branca. Os axadrezados, pelo contrário, surgiram muito retraídos no campo, apenas à procura de prolongar o mais possível o nulo, e nem sequer conseguiram impor a dimensão física que costuma imperar neste tipo de duelos. Mesmo enquanto esteve empatado, o dérbi nunca foi de faca na liga e ficou longe da emoção de outrora.