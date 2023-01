Boavista - Gil Vicente: Yusupha foi antídoto para dissipar a crise

Boavista regressou aos triunfos com um golo solitário do gambiano frente a galos que se afundaram após bom início.

Cenário de crise dissipado no Bessa, com o Boavista a contornar uma série de seis jogos sem vencer no campeonato, e a bater um Gil Vicente que até começou o jogo a prometer, mas depois de sofrer o golo decisivo de Yusupha foi-se afundando, e nem na parte final, quando jogou em superioridade numérica, conseguiu ripostar, continuando em zona perigosa na tabela.

Os minhotos, vindos de uma galvanizadora vitória na última ronda, até entraram no desafio com mais iniciativa e velocidade, não demorando a deixar ameaças à baliza contrária, nomeadamente num par de remates de Fujimoto. Do outro lado, um Boavista mais contido, e sem o técnico Petit no banco devido a castigo, tentava controlar a investidas gilistas para, depois, armar os seus contra-ataques, acabando por se revelar letal, depois da meia hora, num cabeceamento de Yusupha após canto, que valeu a vantagem no tempo de intervalo.