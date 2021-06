Boavista abdica de competir nas ligas feminina e revelação

JN/Agências Hoje às 19:31 Facebook

O Boavista anunciou, esta terça-feira, em comunicados oficiais, que não irá competir na Liga Feminina nem na Liga Revelação na próxima temporada.

No caso da competição feminina, as panteras anotam que a decisão se prende com o facto de quererem redobrar a aposta nas camadas jovens.

"O regresso às origens com a aposta na formação é o caminho que se segue, pois entende-se que só assim será possível criar as condições que permitam ao Boavista voltar a lutar no futuro pelos títulos que já conquistou no passado. Nesse sentido, o Boavista informa que decidiu não inscrever a equipa feminina de futebol na Liga de 2021/22, passando a competir apenas nos escalões de formação", lê-se em comunicado publicado no site oficial do clube campeão em 1993/94, 1994/95 e 1996/97.

As axadrezadas vão ser substituídas pelo Varzim, que perdeu com o Vilaverdense (5-0 nas duas mãos), nas meias-finais do play-off da 2.ª Divisão Nacional.

"A dificuldade em competir neste momento com adversários que têm orçamentos desajustados à realidade, mesmo se o trabalho desenvolvido tenha sido sempre pautado pela excelência, obriga o Boavista a dar um passo atrás para poder dar dois à frente num futuro próximo", frisam os portuenses, que venceram a Taça de Portugal, em 2012/13.

A "profunda reestruturação" do projeto da equipa de futebol feminino do Boavista visa "garantir a sua sustentabilidade a médio/longo prazo", sem deixar de "criar as condições para que o regresso aos sucessos do passado possa acontecer o mais rápido possível".

Sub-23 suspensos

Também o projeto da equipa de sub-23 masculina foi suspenso "temporariamente", com o Boavista a justificar a decisão com a necessidade de reforçar a competitividade do plantel sénior na próxima edição da Liga.

"Nesta fase de forte implementação e crescimento sustentado do projeto desportivo, a Boavista FC, Futebol SAD entende como absolutamente necessário direcionar toda a energia e meios para o reforço e consolidação da sua equipa principal no panorama do futebol nacional, de forma a garantir a adequada competitividade na próxima edição da I Liga", lê-se em comunicado publicado no site oficial.