O Boavista venceu esta sexta-feira à noite o Paços de Ferreira, no estádio Capital do Móvel, por 1-0, em encontro de abertura da 20.ª jornada da Liga.

O único golo do encontro foi apontado aos 35 minutos pelo central Ricardo Costa, de 38 anos, que se estreou a marcar pelas panteras.

Com este desfecho, o Boavista ascendeu ao sétimo posto, com 28 pontos, deslocando do V. Guimarães e V. Setúbal.