Boavista acolheu centenas de adeptos para ação solidária

Centenas de adeptos do Boavista assistiram, esta quinta-feira de manhã, ao treino aberto da equipa, numa iniciativa solidária do clube portuense.

O Boavista realizou esta manhã uma ação solidária de Natal. O clube permitiu a entrada de adeptos para assistirem ao treino da equipa, mediante a entrega de um alimento à entrada do Estádio do Bessa. O Cubo Solidário, situado junto à porta 1 da Bancada Poente, rapidamente ficou cheio de alimentos, assim como o chão à sua volta.

Os bens alimentares serão entregues a crianças órfãs ou de famílias carenciadas, com o intuito de lhes assegurar uma melhor ceia de Natal. Os beneficiários serão sinalizadas pela CrescerSer, a instituição a quem será entregue a doação.

Cerca de 300 pessoas estiveram nas bancadas, não para assistirem a um jogo, como é habitual, mas para verem os futebolistas a serem orientados por Petit. Para além de adeptos, também estiveram vários atletas das modalidades e dos escalões de formação dos axadrezados.

No final do treino, os jogadores e funcionários, com participação especial do Pai Natal, ofereceram aos aficionados cachecóis, chapéus e doces como uma pequena prenda nesta época festiva.

A iniciativa social foi inserida no "Boavista Mais Solidário", que foi organizada em parceria com o Lions Clube da Boavista.