Boavista-Benfica: Teste axadrezado depois dos milhões

Águia volta à ação interna, à procura de manter o registo vitorioso. Bessa foi terreno minado nos dois últimos anos.

Superados os obstáculos rumo à Liga dos Campeões, o Benfica vira todas as atenções para o campeonato. A equipa de Roger Schmidt visita depois de amanhã o Estádio do Bessa, em busca de mais uma vitória, depois de ter adiado o jogo da terceira jornada, diante do Paços de Ferreira.

Do outro lado, estará um Boavista que estragou o belo início de época no fim de semana passado, ao perder fora com o Casa Pia, após os triunfos que tinha conseguido nas primeiras jornadas, sobre Portimonense e Santa Clara.