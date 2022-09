Boavista: Bruno Lourenço ao nível de João Pinto e Timofte

Bis ao Sporting só ao alcance dos melhores.

Os dois golos marcados ao Sporting, na vitória por 2-1, permitem a Bruno Lourenço tornar-se no décimo jogador da história dos axadrezados a bisar frente ao rival de Alvalade, igualando grandes nomes do clube como João Vieira Pinto e Timofte.

Natural de Lisboa, foi formado no Benfica e chegou à equipa sénior do Montalegre, do Campeonato de Portugal, em 2017, emprestado pelo Aves. A estreia na Liga surgiu em 2018/19, também no clube de Vila das Aves, mas o sucesso só veio quando se juntou ao Estoril.