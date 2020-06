Boavista campeão da FPF Esports de FIFA Pro Clubs no PC

JN Hoje às 21:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O Boavista conquistou esta sexta-feira o título de campeão nacional de Pro Clubs PC da FPF Esports, competição de desportos eletrónicos e virtuais.

A duas jornadas do fim do campeonato, as panteras venceram os Grow uP Esports, por 1-0, assegurando o primeiro lugar ao somar 50 pontos em 20 jornadas. Este é o segundo título nacional dos axadrezados no decorrer da temporada competitiva de FIFA 20 Pro Clubs.

Em Portugal, o cenário do FIFA Pro Clubs está presente em três diferentes plataformas, PS4, XBOX One e PC Origin. Com mais de 150 equipas e mais de 3000 jogadores a competir no total das plataformas só em competições nacionais como as da FPF Esports, o FIFA Pro Clubs é uma modalidade em crescendo.

Com medalhas, troféus e prémios (prizepools) a ultrapassarem os 4000 euros para os vencedores das competições da FPF Esports.