Boavista cancela estágio no Algarve devido a casos de covid-19 no plantel

O clube axadrezado cancelou o estágio de pré-época no Algarve depois de terem sido detetados três casos de covid-19 no plantel.

O Boavista tinha agendado um estágio de pré-época no Algarve de 13 a 18 de julho, com um jogo de preparação com o Sporting pelo meio, a 15 de julho, mas foi obrigado a cancelar o plano, depois de três pessoas do plantel principal terem testado positivo ao novo coronavírus.

Numa nota, as "panteras" explicaram que os resultados foram detetados numa ronda de testes realizada esta segunda-feira e que foram logo tomadas todas as medidas necessárias.



"A Boavista FC, Futebol SAD realizou, por iniciativa própria e como tem sido prática corrente desde o início da pandemia, mais uma ronda de testagem à covid-19, desta vez na segunda-feira, 12 de julho, altura em que foram detetados os três casos positivos. Informa-se ainda que a Boavista FC, Futebol SAD colocou imediatamente em prática o protocolo de atuação para a covid-19 indicado pela DGS. Está também prevista a realização de uma nova ronda de testes ao grupo de trabalho para os próximos dias", pode ler-se.