Boavista-Casa Pia: falhanços escurecem ainda mais a noite

Falta de eficácia das panteras vale ponto que sabe a pouco. Pérez foi expulso e complicou.

Jogo entretido, só faltando os golos para aquecer a noite fria do Porto. Boavista e Casa Pia empataram, num encontro com dois remates à barra dos axadrezados, que se podem queixar da falta de eficácia.

O Boavista iniciou o jogo com o foco em fazer estragos na baliza adversária. A equipa entrou versátil e com um caudal ofensivo elevado. Na antevisão ao encontro, Petit teceu rasgados elogios a Yusupha e o avançado esteve em evidência, mas não pelos melhores motivos. Logo a abrir, numa recarga, rematou à barra e, pouco depois, viu como o passe de Makouta saiu muito esticado. O Boavista estava bem no encontro, mas foi o Casa Pia a marcar, por Diogo Pinto, mas o lance foi anulado por fora de jogo. Na jogada seguinte, mais um remate à barra, desta vez por Ricardo Mangas. O Casa Pia pouco ameaçou e não conseguiu criar chances de perigo.