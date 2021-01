Boavista cede instalações para acolher sem-abrigo durante vaga de frio

JN/Agências Hoje às 16:39 Facebook

O Boavista disponibilizou as instalações à Câmara Municipal do Porto e a instituições solidárias locais para acolher pessoas em situação de sem-abrigo face aos períodos de frio, revelou esta quinta-feira o clube portuense.

"Num momento difícil para todos, o Boavista sente-se na obrigação de voltar a colocar os seus recursos ao serviço da sociedade, com o objetivo de ajudar aqueles que estão mais desprotegidos e não têm um local para passar as noites frias que têm fustigado a nossa cidade", lê-se em comunicado publicado no site oficial.

A iniciativa faz parte do programa de responsabilidade social do clube portuense, que se mostra recetivo a fornecer dormitório e refeições quentes às pessoas indicadas pela autarquia liderada por Rui Moreira e por outras instituições solidárias da cidade.

O Boavista, 17.º e penúltimo colocado, com 10 pontos, recebe o Santa Clara, sétimo, com 14, no sábado, às 20.30, no Estádio do Bessa, no Porto, na 13.ª jornada da Liga.