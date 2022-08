Boavista celebra 119 anos de resistência e de conquistas

JN/Agências Hoje às 16:15 Facebook

O Boavista alia resiliência ao êxito desportivo, destacaram, hoje, o presidente Vítor Murta e o acionista maioritário Gérard Lopez, assinalando o 119.º aniversário do clube, que se sagrou campeão nacional em 2000/2001.

"Mais um ano em que tenho a honra de presidir à direção do Boavista. São 119 anos de uma história ímpar e de superação constante. São anos de luta, dificuldades, resistência, mas também de conquistas e de muitas glórias, que fazem do nosso Boavista uma das maiores instituições do país e do mundo", reconheceu o dirigente, de 46 anos, através de uma mensagem de aniversário publicada no sítio oficial dos axadrezados na Internet.

A seis dias de iniciar a sua 60.ª participação na Liga, o Boavista vai assinalar mais um aniversário, a partir das 18:00 horas, com o tradicional hastear da bandeira do clube na Praceta da Pantera, junto ao Estádio do Bessa, no Porto, com a presença de Vítor Murta e da restante direção, para além do líder da Mesa da Assembleia-Geral, Manuel Tavares Rijo.

"Estamos espalhados pelos quatro cantos do planeta através de atletas, ex-jogadores, adeptos e até por clubes - são vários os que jogam com as nossas cores e com o nosso símbolo ao peito, algo do qual nos orgulhamos muito. O Boavista e a sua história são feitos por cada um de nós, os adeptos. Hoje e sempre estamos todos de parabéns por sermos e pertencermos a esta enorme família. Viva o Boavista!", finalizou o presidente.

O dia ainda contempla uma missa solene na Igreja de Nossa Senhora da Boavista, às 19:00 horas, tendo o acionista maioritário Gérard Lopez, de 50 anos, manifestado um "enorme orgulho" por caminhar pela terceira temporada consecutiva ao lado do clube portuense.

"É uma alegria ser do Boavista. Quero ajudar a escrever parte da sua história de sucesso e glória. É um clube apaixonante, com um ADN único e que sempre soube superar todas as adversidades, por maiores que fossem. E assim será no futuro. Parabéns a nós e a todos os boavisteiros. Estarei no Bessa na próxima quarta-feira. Viva o Boavista", notou.

As "panteras" vão apresentar-se aos sócios e adeptos com um jogo frente ao campeão boliviano Bolívar, na quarta-feira, às 20:00 horas, no Estádio do Bessa. O encontro antecede a estreia na edição 2022/2023 do campeonato, no terreno do Portimonense, no domingo, às 20:30 horas.