Boavista confirma Jesualdo Ferreira

Treinador sucede a Vasco Seabra, depois de assinar um contrato válido até junho de 2022.

Jesualdo Ferreira foi oficialmente confirmado como treinador do Boavista e vai orientar o treino no Bessa, de preparação para o jogo com o Paços de Ferreira, no fim de semana, que marcará a estreia do sucessor de Vasco Seabra no comando técnico das panteras.

O treinador, de 74 anos, volta ao ativo depois de ter orientado o Santos, no Brasil, e terá como adjuntos Rui Águas e Pedro Bouças, além de Jorge Couto, Daniel Rosendo e Pedro Miranda, que já integravam a equipa técnica anterior. Confirma-se, assim, a notícia avançada pelo JN na semana passada.

No futebol português, Jesualdo Ferreira conta com três campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça conquistadas ao serviço do F. C. Porto. O treinador assinou contrato até ao final da próxima época, ou seja, até junho de 2022, e insere-se numa aposta de crescimento da SAD que quer recuperar a áurea dos axadrezados, um clube com história no futebol português.