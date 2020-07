Boavista confirma Vasco Seabra como treinador

JN Hoje às 18:43 Facebook

O português Vasco Seabra é o treinador escolhido pelo Boavista para orientar a equipa principal nas próximas duas temporadas, tal como o JN avançou, com o anúncio oficial a ser feito, esta quinta-feira, nas redes sociais do clube portuense.

O técnico, de 36 anos, chega ao Bessa oriundo do Mafra, da LigaPro, contando também com passagens pelos sub-23 do Estoril, Famalicão, Paços de Ferreira, naquela que foi a primeira experiência na Liga como treinador principal, e Lixa.

"É um prazer estarmos cá, estamos com garra, com ambição, com vontade e com a certeza de que vamos conseguir orgulhar os boavisteiras e conseguirmos transportar toda a honra que a história do clube nos traz para aquilo que somos capazes de fazer no presente e futuro", começou por dizer Vasco Seabra em declarações partilhadas pelos axadrezados.

E prosseguiu sobre os objetivos para esta época: "Vitórias, um jogo atrativo que consiga trazer dimensão e entusiasmo aos nossos adeptos e conseguirmos transportar aquilo que é a mística deste clube de fora para dentro e de dentro para fora, para que juntos consigamos levar o Boavista para os lugares que merece, com respeito, com dimensão, com raça, com querer e com grande entusiasmo para conseguirmos vencer. Somos Boavista".