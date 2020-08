Boavista contrata ex-benfiquista Javi García

JN Hoje às 20:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O Boavista anunciou esta quarta-feira a contratação do médio espanhol Javi García, ex-jogador do Benfica, que na época passada representou o Bétis.

O jogador chegou na noite passada ao Porto e terá assinado um vínculo com as panteras que pode ir até três temporadas. Esta quarta-feira o jogador já teve a oportunidade de conhecer os cantos à casa no estádio do Bessa.

Javi García, de 33 anos, fez a formação no Real Madrid, que o emprestou ao Osasuna em 2007/08. Fez mais uma época pelos merengues até assinar pelo Benfica entre 2009/10 e 2012/13, temporada em que se transferiu para o Manchester City. Em 2014/15 rumou à Rússia para jogar no Zenit de São Petersburgo, regressando a Espanha em 2017/18 para vestir as cores do Bétis de Sevilha.