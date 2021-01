Boavista contrata Juninho Vieira ao Chaves

JN Hoje às 16:02 Facebook

O avançado brasileiro Juninho Vieira assinou com o Boavista até 20024, proveniente do Desportivo de Chaves, do escalão secundário, anunciou, esta quinta-feira, o clube da Liga, que acolhe o primeiro reforço na reabertura do mercado.

"Juninho Vieira é o mais recente reforço do Boavista, tendo assinado um contrato válido para os próximos três anos e meio. O avançado, que irá jogar com o número 18, já vai integrar a sessão de trabalho de hoje sob as ordens de Jesualdo Ferreira", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos axadrezados na Internet.

Juninho Vieira, de 24 anos, marcou quatro golos em nove jogos pelo Desportivo de Chaves na primeira metade da época, após ter somado seis tentos em 26 aparições ao serviço do Estoril Praia em 2019/2020, cedido pelos brasileiros do Athletico Paranaense.

O extremo natural de Pitangui já representou a equipa principal do emblema de Coritiba e passou por diversos empréstimos a Grêmio Esportivo Brasil, Grêmio Novorizontino, Figueirense, Vila Nova e Portimonense, no qual contabilizou um jogo, em 2015/16.

Juninho Vieira é o primeiro reforço anunciado pelo Boavista na reabertura do mercado de transferências e vem colmatar a saída do extremo internacional gambiano Musa Juwara, cujo fim do período de empréstimo por parte dos italianos do Bolonha foi antecipado.

O Boavista, 18.º e último colocado, com 11 pontos, recebe o Sporting, líder da Liga, com 36, na terça-feira, às 21.15 horas, no Estádio do Bessa, no Porto, num jogo da 15.ª jornada.