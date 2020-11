Boavista derrota Vizela e fecha dia bem sucedido para equipas da Liga

Nuno Barbosa Hoje às 00:19 Facebook

As equipas do primeiro escalão do futebol português só entraram em cena na Taça de Portugal nesta terceira eliminatória e, até agora, só o Portimonense foi afastado da prova rainha. Neste domingo, todas as equipas da Liga carimbaram o passaporte para os quartos de final, sendo que o Boavista foi a última a fazê-lo.

No derradeiro jogo do dia, os axadradezados sofreram, mas conseguiram vencer no terreno do Vizela, por 1-0, com um golo de Yusupha Njie no prolongamento (104m), apontado de cabeça após livre de Yanis Hamache.

Tondela (1-0 ao Felgueiras 1932), Rio Ave (2-1 ao Monção), Santa Clara (3-1 ao Beira-Mar), Moreirense (1-0 ao Merelinense) e Paços de Ferreira (4-0 à UD Oliveirense), tal como o Boavista, também não se deixaram tombar neste domingo por equipas de escalões inferiores.

Nos dias anteriores, Famalicão (3-0 ao Oriental), F. C. Porto (2-0 ao Fabril), V. Guimarães (7-6 nos penáltis com o Arouca, após 0-0 no prolongamento), S. C. Braga (2-1 ao Trofense), Benfica (1-0 ao Paredes) e Gil Vicente (4-2 nos penáltis com o Oleiros, após 0-0 no prolongamento) também conseguiram o passaporte para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Até agora, só o Portimonense caiu (1-0 com a União de Leiria), sendo que Sporting (Sacavenense), Belenenses SAD (Real SC) e Marítimo (Penafiel) só disputam a terceira eliminatória da prova rainha esta segunda-feira, enquanto o Nacional (Casa Pia) joga na quarta-feira e o Farense (Club Football Estrela) a 3 de dezembro.