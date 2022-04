Boavista desfalcado está pronto para o duelo com o Famalicão

JN/Agências Hoje às 14:49 Facebook

Petit lamentou ausências inesperadas na estratégia do Boavista para o encontro em Famalicão, no sábado, da 28.ª jornada da Liga, mas não revelou os futebolistas em causa.

"Se fosse hoje o jogo, tínhamos algumas ausências. O Reggie Cannon ainda não está connosco, há indisponíveis em termos disciplinares e também alguns lesionados. Às vezes, estas pausas são boas para recuperar alguns jogadores, mas aconteceu-nos o contrário. Ainda assim, estamos preparados para um jogo difícil, contra um adversário bom. Quem entrar dará boa resposta", referiu o técnico, em conferência de imprensa.

O iraniano Alireza Beiranvand e o congolês Gaius Makouta já voltaram das respetivas seleções nacionais, ao contrário de Reggie Cannon, que falhou os últimos jogos dos Estados Unidos na qualificação para o Mundial2022, devido à infeção pelo coronavírus.

Os castigos do equatoriano Jackson Porozo e do espanhol Javi García aumentam as baixas do Boavista na defesa, que também já estava desfalcada do francês Yanis Hamache, por lesão, mas Petit promete "um onze que não foge muito à ideia de jogo".

Os axadrezados vêm de dois empates e uma derrota para o campeonato e ficaram em branco no empate com o lanterna-vermelha Belenenses SAD (0-0) e na derrota caseira ante o vizinho F. C. Porto (0-1), levando sete pontos de avanço sobre a zona de descida.

"Tenho essa experiência [de lutar pela manutenção] ao longo da carreira como treinador, mas importa mais olhar para aquilo que temos de fazer e nunca para os outros. Estamos atentos à tabela classificativa, mas o nosso foco é jogo a jogo e trabalhar para lutar pelos três pontos. Se não fizermos o nosso trabalho, ninguém o vai fazer por nós", advertiu.

Falando num Famalicão com "jogadores de qualidade, um coletivo forte e a atuar numa estrutura parecida" à do Boavista, Petit pediu continuidade numa resposta axadrezada "competitiva, com intensidade e processos simples para chegar muito rápido à baliza".

"Desde que [Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão] chegou, começou com um sistema diferente do que tem agora. Há dinâmicas distintas e o plantel foi reforçado em janeiro. Sabemos onde é que podemos ferir o adversário e que dificuldades é que nos pode criar. Respeitando-o sempre, vamos com a mesma ambição e vontade de sempre", concluiu.