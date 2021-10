Boavista distinguido com Bandeira da Ética no desporto

JN Ontem às 22:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O Boavista recebeu, esta quinta-feira, no estádio do Bessa, a Bandeira da Ética dirigida à certificação de valores no Desporto, atribuída pelo Instituto Português do Desporto e Juventude.

Este galardão integra o Plano Nacional de Ética no Desporto e é um reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos axadrezados no âmbito da promoção dos valores éticos por via da prática desportiva, neste caso relativamente ao futebol de formação, futsal e futebol feminino.

A sessão, que começou com uma visita no Museu do Estádio do Bessa, contou com a presença de Vítor Murta, presidente das panteras, Mário Cachada, diretor técnico do futebol da formação, António Marques, presidente adjunto do clube, Adelino Gomes, vice-presidente da A. F. Porto, Catarina Araújo, Vereadora da Câmara Municipal do Porto, e Vítor Dias, diretor regional do Norte do IPDJ.

O dirigente António Marques agradeceu a "todos os que contribuíram, nas mais variadas secções, para a validação desta certificação que prestigia uma Instituição centenária como o Boavista".

Pelo IPDJ, Vítor Dias salientou o "crescimento em Portugal do trabalho realizado pelos clubes no dia a dia, desde a base até ao topo", realçando que a Bandeira da Ética entregue ao Boavista "não é mais do que o reconhecimento pelo trabalho que tem sido realizado na condução dos valores da ética no desporto".