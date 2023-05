Boavista: Dois milhões é o preço de Ricardo Mangas

Axadrezados têm sido alvo de sondagens para a transferência do ala esquerdo e os interessados já têm a resposta. Jogador tem contrato até 2025

Aos 25 anos, Ricardo Mangas está em ponto de rebuçado. O jogador está a realizar uma das melhores épocas da carreira e não passa despercebido a vários clubes. O JN sabe que o Boavista está atento à situação e tem sido alvo de sondagens para a transferência do esquerdino que fez parte da formação no Benfica. Em janeiro, a Salernitana, de Itália, demonstrou interesse pelo futebolista.

Ricardo Mangas tem contrato até 2025 e um valor de mercado de um milhão, mas o JN sabe que o clube do Bessa só liberta o jogador pelo dobro: dois milhões. Este é o valor fixado para quem quiser o jogador antes do fim do contrato.