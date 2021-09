Boavista e Académica têm 15 dias para demonstrarem inexistência de dívidas

JN/Agências Ontem às 22:49 Facebook

O primodivisionário Boavista e a Académica, do segundo escalão, ainda não comprovaram a inexistência de dívidas perante a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que concedeu aos dois clubes 15 dias para demonstrarem a regularidade da sua situação.

Em comunicado publicado esta segunda-feira no site oficial, a Liga de clubes refere que para as outras 32 sociedades desportivas, duas das quais com equipas B, foi comprovada a "inexistência de dívidas salariais referentes aos meses de maio a agosto".

Só Académica e Boavista ficam de fora desse grupo, sendo notificados para, no prazo de 15 dias, "fazerem demonstração do cumprimento salarial dos referidos meses".

O clube axadrezado já emitiu uma nota a garantir que não tem qualquer dívida. "Tendo em conta o comunicado emitido pela Liga Portugal, o Boavista FC, Futebol SAD vem desta forma informar que tem a situação salarial regularizada com a sua equipa profissional de futebol", pode ler-se.