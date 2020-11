JN/Agências Hoje às 20:02 Facebook

O Boavista e o Belenenses SAD empataram, este domingo, a zero na oitava jornada da Liga, disputado no Estádio do Bessa.

Os dois conjuntos continuam, assim, com a apenas um triunfo na prova: os axadrezados na receção ao Benfica, por 3-0, na sexta ronda, e os lisboetas no reduto do Vitória de Guimarães, por 1-0, logo na jornada inaugural.

Na classificação, o Belenenses SAD é 13.º colocado, com oito pontos, os mesmos do Gil Vicente, 11.º, e apenas mais um do que o Boavista, que é 16.º, com sete, os mesmos do Portimonense, 15.º, e do Marítimo, 17.º.

Veja o resumo do jogo: