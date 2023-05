Boavista e Estoril terminam a Liga com vitórias

O Boavista e o Estoril terminaram a edição 2022/23 do campeonato com uma vitória. Os axadrezados bateram o Chaves por 4-1, enquanto os canarinhos derrotaram o Marítimo por 3-1.

O Boavista deslocou-se este sábado a Trás-os-Montes para vencer o Chaves por 4-1, com dois golos de Bozenik e um de Seba Pérez e Makouta. Os axadrezados terminam assim a edição 2022/23 do campeonato da melhor maneira, numa goleada que fica marcada pelas expulsões de Ricardo Guimarães, Bernardo Sousa e Abass do lado do Chaves.

Já o Estoril, recebeu e venceu o Marítimo por 3-1, com golos de Alejandro Marques, Joãozinho e Bamidele, numa partida em que os madeirenses viram Fábio China e Rene a serem expulsos, numa altura em que o encontro estava empatado a um golo.

O Boavista ultrapassa assim o Casa Pia e fica com o 9º lugar da Liga, com 44 pontos. O triunfo permite ao Estoril terminar o campeonato com 35 pontos, podendo ficar no 14º lugar, dependendo do resultado do Portimonense (hoje, 18 horas) diante do Arouca.