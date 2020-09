Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:49 Facebook

O F. C. Porto goleou (5-0) o Boavista no Estádio do Bessa, na segunda jornada da Liga, com os golos a surgirem apenas na segunda parte. Corona inaugurou um marcador após assistência de Otávio e Sérgio Oliveira ampliou o resultado com um livre direto. Marega também fez o gosto ao pé, ao marcar dois golos em quatro minutos, e Luis Díaz fechou a contagem.

Veja os golos e os casos: