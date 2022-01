Boavista e Gil Vicente empatam e axadrezados criticam VAR: "Rui Oliveira não tem qualidade"

JN Hoje às 19:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Boavista e Gil Vicente empataram (1-1), este sábado, no Bessa, no arranque da 18.ª jornada da Liga e o presidente dos axadrezados deixou críticas ao videoárbitro.

Os anfitriões, que venceram apenas um dos últimos 15 jogos no campeonato, inauguraram o marcador logo aos quatro minutos, pelo médio Makouta, mas os visitantes empataram na segunda parte, aos 67, por intermédio do avançado brasileiro Samuel Lino.

No final do jogo, Vítor Murta, que foi reeleito presidente do Boavista na sexta-feira, foi à sala de conferência para deixar críticas ao videoárbitro, devido ao segundo golo anulado a Musa, defendendo que foi um jogador do Gil Vicente que fez o passe para o avançado croata.

"Decidiu premiar-nos com este trabalho que realizou. Alguém que não pode ser árbitro no campo não pode também ser videoárbitro. Não estou a pôr o caráter e seriedade em causa. Foi claro que o golo anulado é um golo limpo. Quem faz o passe é o jogador do Gil Vicente, que isola o Musa e faz o golo. Fez com que o Boavista fosse prejudicado. O senhor Rui Oliveira não tem qualidade para ser videoárbitro. Repito, ponho apenas em causa a qualidade dele para ser videoárbitro, e não a tem", afirmou o dirigente.

Veja o lance:

O Gil Vicente, que interrompeu uma série de duas vitórias seguidas na Liga, manteve-se no quinto lugar, agora com 27 pontos, enquanto o Boavista isolou-se na 10.ª posição, com 18.

PUB

Veja o resumo do jogo: