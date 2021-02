Boavista e Lions Clube de Portugal unidos no combate ao cancro infantil

JN Hoje às 17:25 Facebook

O Boavista anunciou esta sexta-feira ter-se associado à organização não-governamental Lions Clubes de Portugal, através do Lions Clube Boavista, na missão de combater o cancro infantil.

Com efeito, já no encontro desta sexta-feira, os jogadores axadrezados vão entrar em campo com o nome de uma criança que se encontra em tratamento no Centro Materno-Infantil do Norte inscrito na parte da frente da camisola, "numa ação que pretende homenagear todos os heróis que lutam diariamente contra tamanha enfermidade".

"Adicionalmente, os jogadores de ambas as equipas vão entrar no relvado com uma t-shirt alusiva a esta missão, em especial ao Projeto LUCAS, iniciativa que tem vindo a ter, desde 2017, uma envolvência muito direta na aquisição de equipamento médico para a ala oncológica do Hospital de São João, assim como na atribuição de Bolsas de Investigação Médica, em parceria com a Liga Portuguesa contra o Cancro", pode ler-se na nota publicada no site das panteras.

Esta iniciativa insere-se no Dia Internacional da Criança com Cancro, que se assinalou no passado dia 15 de fevereiro, e os Lions Clubes de Portugal vão continuar a desenvolver ações sobre esta temática até ao final do mês, tanto a nível nacional como internacional.