Boavista e Marcelo Djaló rescindem contrato

O Boavista anunciou esta quinta-feira ter rescindido contrato por mútuo acordo com o defesa guineense Marcelo Djaló.

"A Boavista, Futebol SAD e o jogador Marcelo Djaló chegaram esta quinta-feira a acordo para a rescisão do contrato que ligava as partes até ao final da presente temporada", pode ler-se no comunicado publicado no site das panteras.

Segundo o documento, o jogador, de 28 anos, que nasceu em Espanha e tem dupla nacionalidade, terá apresentado "razões de índole pessoal e familiar" para terminar o vínculo com o Boavista, com o clube a ser "sensível aos motivos invocados".

Marcelo Djaló foi um reforço de verão dos axadrezados, mas fez apenas três jogos esta época.