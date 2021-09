Boavista e Portimonense empatam a um golo

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 20:02 Facebook

O Boavista empatou esta tarde a um golo, na receção ao Portimonense, em jogo da quinta jornada da Liga portuguesa.

Depois de uma primeira parte com várias ocasiões criadas pelo Boavista, o Portimonense chegou ao golo em cima do minuto 45 pela autoria de Carlinhos. No segundo tempo, o encontro esteve mais vezes parado, com mais 21 faltas em relação à primeira metade e mais sete cartões amarelos. Depois do árbitro ter dado seis minutos de compensação, os axadrezados chegaram ao empate aos 93 minutos através de Petar Musa, contratado esta época ao Slavia Praga.

Com este empate o Boavista encontra-se, à condição, na quinta posição da Liga portuguesa com oito pontos conquistados, enquanto o Portimonense está em oitavo lugar, com sete pontos.