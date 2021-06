Boavista e Rio Ave nas mãos da Liga

João Faria com J. P. G. Hoje às 09:42 Facebook

A forma como a Comissão de Auditoria da Liga de Clubes vai interpretar os processos de candidaturas será crucial para se perceber se o Boavista, que ficou em 13.º lugar em 2020/21, tem condições de disputar a próxima Liga ou se será necessário repescar o Rio Ave, 16.º classificado e batido no play-off pelo Arouca.

A questão dos pressupostos de natureza financeira e a avaliação sobre o atual estado do PER (Plano Especial de Revitalização) do Boavista serão fundamentais na aceitação ou não da candidatura dos axadrezados. Segundo apurou o JN, o PER foi impugnado pelos credores, reformulado e novamente impugnado pelo Tribunal da Relação. Perante isto, a SAD recorreu para o Supremo, que julgou o recurso inadmissível, e depois recorreu para o Constitucional, estando em causa a homologação do PER.

O Rio Ave entende que pode estar aqui uma chance de repescagem e, pela voz do advogado Pedro Macieirinha, que anteontem representou o clube na assembleia-geral da Liga, deu conta que o clube estará atento a possíveis incumprimentos. A lista de credores da pantera inclui créditos de 54,3 milhões de euros, os maiores dos quais às Finanças (17,4 milhões) e à Segurança Social (6,9 milhões).